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  • Константин Тюкавин: «Не понимаю футболистов, которые говорят, что живут на 30-50 тысяч рублей в месяц. Но если скажешь, что живешь на миллион или на два – съедят сразу же»
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Константин Тюкавин: «Не понимаю футболистов, которые говорят, что живут на 30-50 тысяч рублей в месяц. Но если скажешь, что живешь на миллион или на два – съедят сразу же»

Константин Тюкавин ответил на вопрос относительно денежных расходов футболистов.

– Я не понимаю ребят-футболистов, которые говорят, что живут на 30-50 тысяч рублей в месяц. Правда, мне этого непонятно.

С другой стороны, если скажешь, что живешь на миллион или на два, тебя ведь съедят сразу же. Так что я лучше здесь ничего не буду отвечать.

Скажу, что жена следит за финансами. К ней все вопросы.

– Только не говори, что действительно ей все деньги отдаешь.

– Это точно нет, – сказал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoКонстантин Тюкавин
деньги
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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