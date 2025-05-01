Месси не сделал результативных действий в 4-м матче подряд. У него 8+3 в 13 играх сезона в двух турнирах

Лионель Месси остался без результативных действий в четвертом матче подряд.

Нападающий «Интер Майами » провел на поле полный матч в ответном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Ванкувера ».

Клуб из Флориды уступил 1:3 и проиграл 1:5 по сумме двух игр.

Аргентинский футболист не сделал результативных действий в четвертом матче подряд. Во всех он играл в стартовом составе и без замен.

В нынешнем сезоне Лионель Месси забил 8 голов и сделал 3 передачи в 13 матчах с учетом Кубка чемпионов КОНКАКАФ и МЛС . Его статистику можно изучить здесь .