Месси не сделал результативных действий в 4-м матче подряд. У него 8+3 в 13 играх сезона в двух турнирах
Лионель Месси остался без результативных действий в четвертом матче подряд.
Нападающий «Интер Майами» провел на поле полный матч в ответном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Ванкувера».
Клуб из Флориды уступил 1:3 и проиграл 1:5 по сумме двух игр.
Аргентинский футболист не сделал результативных действий в четвертом матче подряд. Во всех он играл в стартовом составе и без замен.
В нынешнем сезоне Лионель Месси забил 8 голов и сделал 3 передачи в 13 матчах с учетом Кубка чемпионов КОНКАКАФ и МЛС. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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