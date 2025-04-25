У Месси нет голевых действий в 3 матчах подряд за «Интер Майами». У него 8+2 в 12 играх сезона
Лионель Месси продлил серию без голевых действий до 3 матчей.
Сегодня форвард «Интер Майами» не отметился результативностью в первой игре 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Ванкувер Уайткэпс» (0:2).
Всего в 12 играх сезона во всех турнирах на счету 37-летнего аргентинца 8 мячей и 2 ассиста за клуб МЛС. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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