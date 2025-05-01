Флик про 3:3 с «Интером»: «Я доволен, «Барселона» хорошо поработала. В Милане нужно побеждать, это финал перед финалом»

Ханс-Дитер Флик указал на успешную игру «Интера» (3:3) в воздухе.

«Не лучшее начало. Мы пропустили два гола, но затем отыгрались. Во втором тайме у нас были взлеты и падения. Потрясающее зрелище для фанатов.

Это первый из двух матчей. В Милане нам нужно побеждать. Это финал перед финалом.

Речь о полуфинале Лиги чемпионов. Тут играют отличные команды. Это опытный соперник, и сегодня он это показал. У него было преимущество при стандартных положениях. Там четыре или пять очень высоких игроков, и они этим воспользовались.

Ламин показал нам путь. Его гол был очень важен. Я доволен командой. Мы хорошо поработали и должны продолжать бороться», – сказал главный тренер «Барселоны».