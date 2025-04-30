У Рафиньи 54 (30+24) очка в 51 матче сезона. Вингер «Барсы» ассистировал Феррану в матче с «Интером»
У Рафиньи ассист в матче с «Интером».
Вингер «Барселоны» на 38-й минуте полуфинала ЛЧ против «Интера» (2:2, первый тайм) отдал голевой пас на Феррана Торреса – испанец сравнял счет в матче.
Рафинья набрал 54 (30+24) очка по системе «гол+пас» в 51 матче этого сезона.
Бразилец является лучшим ассистентом Лиги чемпионов (7). Рафинья идет вторым в списке лучших бомбардиров турнира (12), уступая один мяч Серу Гирасси из «Боруссии».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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