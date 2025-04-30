Артета про 0:1 от «ПСЖ»: «Арсенал» заслуживал большего. Теперь нужно побеждать в Париже, шансы 50 на 50»

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «ПСЖ» (0:1).

Лондонский клуб дома уступил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов . Ответная игра состоится 7 мая в Париже.

«Мы заслуживали большего. Но это только первый тайм противостояния – именно это я говорил после игры с «Реалом ». Теперь нам нужно ехать в Париж и побеждать.

Мы пересмотрим матч и постараемся улучшиться в нескольких аспектах. Да, сейчас шансы – 50 на 50», – сказал главный тренер «Арсенала » в эфире Canal+.