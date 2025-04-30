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Артета про 0:1 от «ПСЖ»: «Арсенал» заслуживал большего. Теперь нужно побеждать в Париже, шансы 50 на 50»

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «ПСЖ» (0:1).

Лондонский клуб дома уступил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 7 мая в Париже. 

«Мы заслуживали большего. Но это только первый тайм противостояния – именно это я говорил после игры с «Реалом». Теперь нам нужно ехать в Париж и побеждать.

Мы пересмотрим матч и постараемся улучшиться в нескольких аспектах. Да, сейчас шансы – 50 на 50», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Canal+. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
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