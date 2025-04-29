«Динамо» 30 лет не выигрывает Кубок России

«Динамо» не выигрывает Кубок России уже 30 лет.

Бело-голубые вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Спартаку » в полуфинале Пути регионов (1:2). В чемпионате команда отстает от лидирующего «Краснодара » на 11 очков за 4 тура до конца. Последний трофей был завоеван «Динамо » в сезоне-1994/95 – Кубок России .