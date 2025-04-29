«Динамо» 30 лет не выигрывает Кубок России
«Динамо» не выигрывает Кубок России уже 30 лет.
Бело-голубые вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Спартаку» в полуфинале Пути регионов (1:2).
В чемпионате команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков за 4 тура до конца.
Последний трофей был завоеван «Динамо» в сезоне-1994/95 – Кубок России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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