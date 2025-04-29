Ямаль, Гави, Араухо и еще несколько игроков «Барсы» опоздали на тренировку во вторник перед матчем с «Интером». Флик был недоволен

Несколько игроков «Барсы» разозлили Ханси Флика опозданием на тренировку.

Сегодня каталонцы провели предматчевую тренировку перед завтрашней игрой 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера ».

Журналисты заметили, что немецкий тренер в первые минуты занятия выглядел немного раздраженным из-за того, что некоторые игроки задержались с выходом на поле.

Среди них были Ламин Ямаль , Фермин Лопес , Гави , Ансу Фати , Иньиго Мартинес и Рональд Араухо , которые бегом присоединились к остальным.

Занятие длилось чуть более часа с опозданием в 45 минут после продолжительного видеоразбора. Все шесть футболистов завершили тренировку в обычном режиме.

Отмечается, что точно неизвестно, действительно ли причиной недовольства Флика стало опоздание игроков.