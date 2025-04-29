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Ямаль, Гави, Араухо и еще несколько игроков «Барсы» опоздали на тренировку во вторник перед матчем с «Интером». Флик был недоволен

Несколько игроков «Барсы» разозлили Ханси Флика опозданием на тренировку.

Сегодня каталонцы провели предматчевую тренировку перед завтрашней игрой 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

Журналисты заметили, что немецкий тренер в первые минуты занятия выглядел немного раздраженным из-за того, что некоторые игроки задержались с выходом на поле. 

Среди них были Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Гави, Ансу Фати, Иньиго Мартинес и Рональд Араухо, которые бегом присоединились к остальным.

Занятие длилось чуть более часа с опозданием в 45 минут после продолжительного видеоразбора. Все шесть футболистов завершили тренировку в обычном режиме.

Отмечается, что точно неизвестно, действительно ли причиной недовольства Флика стало опоздание игроков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoАнсу Фати
logoИньиго Мартинес
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИнтер
logoЛамин Ямаль
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoФермин Лопес
logoРональд Араухо
logoГави
logoсерия А Италия
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