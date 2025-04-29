Ямаль, Гави, Араухо и еще несколько игроков «Барсы» опоздали на тренировку во вторник перед матчем с «Интером». Флик был недоволен
Несколько игроков «Барсы» разозлили Ханси Флика опозданием на тренировку.
Сегодня каталонцы провели предматчевую тренировку перед завтрашней игрой 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».
Журналисты заметили, что немецкий тренер в первые минуты занятия выглядел немного раздраженным из-за того, что некоторые игроки задержались с выходом на поле.
Среди них были Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Гави, Ансу Фати, Иньиго Мартинес и Рональд Араухо, которые бегом присоединились к остальным.
Занятие длилось чуть более часа с опозданием в 45 минут после продолжительного видеоразбора. Все шесть футболистов завершили тренировку в обычном режиме.
Отмечается, что точно неизвестно, действительно ли причиной недовольства Флика стало опоздание игроков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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