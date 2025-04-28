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Хавбек «Химок» Вера: «Продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на финансовые трудности. Наслаждаюсь жизнью»

Лукас Вера из «Химок» стрижется каждые 3 дня, несмотря на «финансовые трудности».

Ранее стало известно, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что все обязательства перед игроками будут выполнены до конца апреля. 

– Ты говорил, что стрижешься раз в три дня. Сейчас, несмотря на все финансовые трудности, продолжаешь так часто стричься?

– Да, я продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на все финансовые трудности. Продолжаю наслаждаться жизнью.

– То есть прическа важнее?

– Да, – сказал полузащитник «Химок». 

Банкрот с долгом 23 млрд рулит клубом РПЛ. Теорема обнуления Туфана Садыгова

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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