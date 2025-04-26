Вальверде сыграл рукой в штрафной «Реала» после прострела Рафиньи. Экс-арбитр Бурруль считает, что это не пенальти: «Рука стремилась к земле»

Федерико Вальверде задел мяч рукой в штрафной «Реала» после прострела Рафиньи.

«Барселона » играет с мадридским клубом (1:0, первый тайм) в финале Кубка Испании. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте Рафинья выполнил прострел в штрафную «Реала », после чего мяч попал в руку Федерико Вальверде . Арбитр не прибегнул к помощи ВАР и не стал назначать пенальти.

«Рука Вальверде стремилась к земле, и Бенгоэчеа четко показал, что все видел. Он находился близко к моменту.

ВАР не имеет права вмешиваться в таких случаях – это четко прописано в правилах. Пенальти здесь нет», – сказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.

Фото: скриншот трансляции