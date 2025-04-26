Вальверде сыграл рукой в штрафной «Реала» после прострела Рафиньи. Экс-арбитр Бурруль считает, что это не пенальти: «Рука стремилась к земле»
Федерико Вальверде задел мяч рукой в штрафной «Реала» после прострела Рафиньи.
«Барселона» играет с мадридским клубом (1:0, первый тайм) в финале Кубка Испании. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 16-й минуте Рафинья выполнил прострел в штрафную «Реала», после чего мяч попал в руку Федерико Вальверде. Арбитр не прибегнул к помощи ВАР и не стал назначать пенальти.
«Рука Вальверде стремилась к земле, и Бенгоэчеа четко показал, что все видел. Он находился близко к моменту.
ВАР не имеет права вмешиваться в таких случаях – это четко прописано в правилах. Пенальти здесь нет», – сказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.
Фото: скриншот трансляции
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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