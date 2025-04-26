«Зенит» выиграл 2 из 8 матчей против московских клубов в этом чемпионате

«Зенит» выиграл лишь четверть матчей против московских клубов.

Команда Сергея Семака разделила очки с «Динамо » (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ . В первом круге петербуржцы победили со счетом 1:0.

В матчах со «Спартаком » у «Зенита » ничья и поражение, с ЦСКА – победа и ничья, с «Локомотивом» – две ничьих. Таким образом, в 8 играх против клубов из столицы России у действующих чемпионов страны лишь 2 победы.