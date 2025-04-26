«Зенит» выиграл 2 из 8 матчей против московских клубов в этом чемпионате
«Зенит» выиграл лишь четверть матчей против московских клубов.
Команда Сергея Семака разделила очки с «Динамо» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ. В первом круге петербуржцы победили со счетом 1:0.
В матчах со «Спартаком» у «Зенита» ничья и поражение, с ЦСКА – победа и ничья, с «Локомотивом» – две ничьих. Таким образом, в 8 играх против клубов из столицы России у действующих чемпионов страны лишь 2 победы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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