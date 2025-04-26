Сиссе о «Реале» и критике судей: «Они боятся разгрома от «Барсы» и ищут себе оправдания. Это тактика на случай поражения»

Джибриль Сиссе считает, что «Реал» критикует судей, чтобы оправдать поражение.

Сегодня в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании между «Реалом » и «Барселоной».

Ранее клубное телевидение «сливочных» выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барсой», указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

«Я думаю, что это тактика на случай поражения. Они боятся тяжелого поражения, возможно, даже разгрома.

Они ищут себе оправдания», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе в интервью L’Équipe de Greg.

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