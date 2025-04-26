«Винисиус, умри» и «Пляжный мяч» скандируют фанаты «Барсы» перед финалом Кубка Испании на улицах Севильи в адрес вингера «Реала»
Фанаты «Барсы» оскорбляют Винисиуса перед матчем с «Реалом».
Сегодня команды встретятся в финале Кубка Испании, игра пройдет в Севилье.
Болельщики «Барселоны» скандировали на улицах «Винисиус, умри» и «Пляжный мяч» в адрес вингера «Реала».
Последняя кричалка отсылает ко второму месту Винисиуса в голосовании за «Золотой мяч» в прошлом году и его словам в адрес Гави.
Во время класико за несколько дней до церемонии бразилец заявил, что в ближайшее время получит почетную награду, но в голосовании его опередил Родри из «Манчестер Сити». После этого фанаты ряда испанских клубов стали кричать во время матчей в адрес Винисиуса про то, что он заслуживает пляжный мяч.
«Барселона» – «Реал»: прогноз от Юры Ла Саета на финал Кубка Испании
Опубликовал: Максим Федер
Источник: El Chiringuito TV
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