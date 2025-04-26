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«Краснодар» опережает «Зенит» на 4 очка после 26-го тура РПЛ

Отрыв «Краснодара» от «Зенита» увеличился за 4 тура до конца чемпионта России.

В 26-м туре Мир РПЛ «быки» одержали победу над махачкалинским «Динамо» (3:2), а сине-бело-голубые сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). 

Команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 58 очков. Петербуржцы идут вторыми с 54 баллами.

«Краснодар» еще сыграет в Премьер-лиге с «Рубином» (дома), ЦСКА (в гостях), «Оренбургом» (в гостях) и московским «Динамо» (дома). «Зенит» проведет матчи с «Пари НН» (дома), «Динамо» Махачкала (в гостях), «Ростовом» (в гостях) и «Ахматом» (дома).

Третье место занимает «Спартак» (50 очков), четвертое – ЦСКА (48). Сегодня они проведут очный матч.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoКраснодар
logoСергей Семак
logoМурад Мусаев
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