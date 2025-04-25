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Шевченко заявил, что возвращение российских команд нельзя обсуждать, пока не заключено мирное соглашение

Шевченко выступил против допуска российских команд до международных турниров.

«Благодарю региональные ассоциации за поддержку моей кандидатуры на исполкоме УЕФА. С начала года я провел много встреч, где представил видение поддержки Украины и развития европейского футбола.

Моя позиция по участию российских команд остается неизменной – пока идет конфликт (формулировка изменена для соответствия законам РФ – Спортс’‘), вопрос их допуска не может рассматриваться.

Несмотря на все обстоятельства, мы двигаемся дальше, сохраняя акцент на развитии украинского футбола», – сказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко во время конгресса УАФ.

Опубликовано: Полина Антохина
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