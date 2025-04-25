Тер Стеген попал в заявку «Барсы» на финал Кубка Испании против «Реала». Вратарь не играл с сентября из-за травмы колена

Марк-Андре тер Стеген вошел в заявку «Барселоны» на финал Кубка Испании.

Вратарь каталонской команды не играл с конца сентября из-за травмы колена. Он перенес операцию и вернулся к тренировкам в общей группе в конце марта.

В текущем сезоне Ла Лиги 32-летний футболист провел 6 игр.

В финале Кубка Испании «Барселона » сыграет против «Реала ». Матч пройдет 26 апреля в Севилье.