Тер Стеген попал в заявку «Барсы» на финал Кубка Испании против «Реала». Вратарь не играл с сентября из-за травмы колена
Марк-Андре тер Стеген вошел в заявку «Барселоны» на финал Кубка Испании.
Вратарь каталонской команды не играл с конца сентября из-за травмы колена. Он перенес операцию и вернулся к тренировкам в общей группе в конце марта.
В текущем сезоне Ла Лиги 32-летний футболист провел 6 игр.
В финале Кубка Испании «Барселона» сыграет против «Реала». Матч пройдет 26 апреля в Севилье.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
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