«Милан» сыграет с «Болоньей» в финале Кубка Италии 14 мая

Определились оба финалиста финала Кубка Италии.

«Милан » в полуфинале обыграл «Интер» (1:1, 3:0), а «Болонья » прошла «Эмполи» (3:0, 2:1). Они встретятся 14 мая в Риме.

«Милан» в последний раз выигрывал Кубок Италии в 2003 году, «Болонья» – в 1974-м.

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