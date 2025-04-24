«Милан» сыграет с «Болоньей» в финале Кубка Италии 14 мая
Определились оба финалиста финала Кубка Италии.
«Милан» в полуфинале обыграл «Интер» (1:1, 3:0), а «Болонья» прошла «Эмполи» (3:0, 2:1). Они встретятся 14 мая в Риме.
«Милан» в последний раз выигрывал Кубок Италии в 2003 году, «Болонья» – в 1974-м.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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