Вооруженные люди ворвались в дом хавбека «Эмелека» Родригеса в Гуаякиле и похитили его жену и 5-летнего ребенка. Футболист спрятался под кроватью
У футболиста эквадорского «Эмелека» Джексона Родригеса похитили жену и ребенка.
Как сообщает Daily Sabah, рано утром в среду в дом Родригеса в Гуаякиле ворвались вооруженные люди. В своих показаниях полицейским полузащитник «Эмелека» заявил, что спрятался под кроватью, услышав, что в дверь кто-то ломится.
Преступники спросили жену футболиста, находится ли он дома, после чего забрали женщину вместе с их 5-летним ребенком. По словам Родригеса, он увидел в окно, что похитители приехали на сером пикапе.
Отмечается, что ранее в девяти регионах Эквадора, включая провинцию Гуаяс, было введено чрезвычайное положение на фоне роста активности преступных группировок.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Sabah
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