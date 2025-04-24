Вооруженные люди ворвались в дом хавбека «Эмелека» Родригеса в Гуаякиле и похитили его жену и 5-летнего ребенка. Футболист спрятался под кроватью

У футболиста эквадорского «Эмелека» Джексона Родригеса похитили жену и ребенка.

Как сообщает Daily Sabah, рано утром в среду в дом Родригеса в Гуаякиле ворвались вооруженные люди. В своих показаниях полицейским полузащитник «Эмелека » заявил, что спрятался под кроватью, услышав, что в дверь кто-то ломится.

Преступники спросили жену футболиста, находится ли он дома, после чего забрали женщину вместе с их 5-летним ребенком. По словам Родригеса, он увидел в окно, что похитители приехали на сером пикапе.

Отмечается, что ранее в девяти регионах Эквадора, включая провинцию Гуаяс, было введено чрезвычайное положение на фоне роста активности преступных группировок.