Варди – 5-й игрок в истории АПЛ с 10+ очками за сезон в возрасте 37 лет или старше. Он присоединился к Роналду, Гиггзу, Шерингему и Спиду
Джейми Варди – 5-й игрок в истории АПЛ с 10+ очками за сезон в возрасте 37+ лет.
38-летний форвард «Лестера» забил гол в матче 23-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1).
На счету Варди, которому исполнилось 38 лет 11 января (на начало сезона ему было 37), 7 мячей и 3 голевые передачи в 21 игре в текущем сезоне.
Ранее только 4 игрока, которым было 37 или более лет, набирали по 10+ очков по системе «гол+пас» в рамках одного чемпионата АПЛ (с сезона-1992/93).
Это Тедди Шерингем (2003/04, «Портсмут», 9+1 в 32 играх), Гари Спид (2006/07, «Болтон», 8+5 в 37 играх), Райан Гиггз (2011/12, «Манчестер Юнайтед», 2+8 в 25 играх) и Криштиану Роналду (2021/22, «Манчестер Юнайтед», 10+1 в 11 играх после 37-летия, всего – 18+3 в 30 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Squawka
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