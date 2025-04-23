  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Быстров: «Когда Соболева брали в «Зенит», рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в Counter-Strike. Мне таких в бане не надо, которые два шага лишних не могут сделать»
34

Владимир Быстров: «Когда Соболева брали в «Зенит», рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в Counter-Strike. Мне таких в бане не надо, которые два шага лишних не могут сделать»

Владимир Быстров раскритиковал игру Александра Соболева в матче с «Химками».

В матче 25-го тура Мир РПЛ «Зенит» одержал победу со счетом 1:0.

– «Химки», молодцы, красавцы. У «Зенита» нет никаких проблем, владели инициативой, и тут выходит Сашка Соболев. Он в первом же моменте борется за мяч, к своей штрафной бежит, теряет его, и как раз Вера получает этот мяч и выскакивает один на один.

Я не знаю, сколько раз еще человека надо выпустить, чтобы он обострил игру у своих ворот, при этом у чужих он не обостряет. Если надо лишиться шансов на чемпионство, это надо делать чаще. Вот, например, я тренер, только за этот один момент я не знаю, что надо было бы с ним сделать. Когда Соболева брали в «Зенит», то рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в Counter-Strike.

Начни тренироваться отдельно. Отстранись от всего. Начни бегать. Как ты можешь выходить на 15 минут, а у него сил нет? Как можно забить, когда Глушенков обыгрывает в центре, отдает во фланг, а Соболев стоит и не бежит?

– Возьми его в баню, поработай с ним.

– Да не надо мне таких в бане, которые два шага лишних не могут сделать, – сказал экс-полузащитник сборной России на шоу «Родной футбол».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: страница «О, футбол!» во «ВКонтакте»
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
logoВладимир Быстров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о Соболеве против «Химок»: «Сработал вхолостую, удачных действий почти не было. Весь «Зенит» сыграл на троечку – все могло закончиться довольно печально»
1321 апреля, 12:39
Соболев об общении с журналистами: «Все после сезона»
2017 апреля, 08:56
Соболев не считает себя игроком ротации в «Зените»: «Сколько времени дают, столько и играю. С каждым матчем появляется уверенность, поэтому что-то получается»
516 апреля, 18:31
Главные новости
На Винисиуса пожаловались в ФИФА из-за возможного владения долями в двух клубах через компанию его отца и агента. Бразильская компания требует отстранить вингера «Реала» на 2 года (Джанлука Ди Марцио)
1417 минут назад
Файзулин о Дальнем Востоке: «Академии забирают всех перспективных – взяли, через 2 года выкинули. Во Второй лиге клуб открывается, через пару лет закрывается. Смысл, если народ не ходит, да еще и местных нет?»
126 минут назад
Славиша Йоканович: «Мостовой – художник, Карпин был очень хорош, работоспособный. Александр меньше работяга, больше творец»
541 минуту назад
Тебас о деле Ольмо и Виктора: «Решение CSD основано на том, что RFEF не отменяла их регистрацию. Ди Стефано все еще зарегистрирован за «Реал» по этой логике»
1757 минут назад
Лукомский, Казанский, Туктамышева, Роман Бабаев и Wylsacom – эксперты премии «Спортивный блогер года»
16сегодня, 08:19
Винисиус: «Мне платят не за то, чтобы я был хорошим, а за то, чтобы я забивал голы»
28сегодня, 08:10
«Спартаку» для чемпионского духа не хватает русскоязычного лидера, каким был Глушаков в чемпионском сезоне». Черданцев о красно-белых
18сегодня, 07:28
Генич о «Краснодаре»: «Лидер чемпионата не переигрывал «Ахмат», но реализация и удача сопутствовали «быкам»
16сегодня, 06:37
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Атлетик» примет «Лас-Пальмас», «Сосьедад» против «Алавеса»
44сегодня, 06:30
Победы «Барсы» и «Ман Сити», «Динамо» прошло «Ак Барс», Капризов тащит «Миннесоту», Джордан возглавил топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории и другие новости
11сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Быстров о пенальти «Акрона» со «Спартаком»: «Первоначально Дзюба фолит на Умярове – для меня левак и там, и там. На ВАР авторитетный Левников, в поле молодой судья – ну позови его, дай намек, что фола нет, включи мужика. Нет, сидит в теплой ванне, сигаретку взял»
2 минуты назад
Глава уругвайской ассоциации о матче с Россией: «Поступили более выгодные предложения на сентябрь или октябрь. С российской стороной общаемся по поводу ноября»
214 минут назад
Воспитанник «Реала» Бенито: «Даже если сезон закончится хорошо, нужно провести глубокий анализ игры – команда плохо работала без мяча, мало создала в нападении»
353 минуты назад
Тимощук считает, что Аршавин, Погребняк и Ломбертс могли бы заиграть в «Баварии»: «Если бы Мюнхен мог усилиться 3-4 игроками «Зенита», этого было бы достаточно»
5сегодня, 07:58
Селюк о проблеме «Зенита»: «Перенасыщение состава латиноамериканцами. Они нестабильны, люди настроения. Это где-то начинает сквозить и у «Спартака»
18сегодня, 07:43
«Интер» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 07:15
Защитник «Тоттенхэма» Ромеро допустил переход в «Атлетико»: «Я бы хотел поиграть в Ла Лиге»
9сегодня, 07:00
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 06:47
У Головина ни одного штрафа в «Монако»: «Ни разу не опаздывал. Мог быть за прямую красную, но команда победила, и я отделался извинениями»
6сегодня, 06:25
«Хетафе» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
8сегодня, 05:59