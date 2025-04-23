Владимир Быстров: «Когда Соболева брали в «Зенит», рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в Counter-Strike. Мне таких в бане не надо, которые два шага лишних не могут сделать»
В матче 25-го тура Мир РПЛ «Зенит» одержал победу со счетом 1:0.
– «Химки», молодцы, красавцы. У «Зенита» нет никаких проблем, владели инициативой, и тут выходит Сашка Соболев. Он в первом же моменте борется за мяч, к своей штрафной бежит, теряет его, и как раз Вера получает этот мяч и выскакивает один на один.
Я не знаю, сколько раз еще человека надо выпустить, чтобы он обострил игру у своих ворот, при этом у чужих он не обостряет. Если надо лишиться шансов на чемпионство, это надо делать чаще. Вот, например, я тренер, только за этот один момент я не знаю, что надо было бы с ним сделать. Когда Соболева брали в «Зенит», то рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в Counter-Strike.
Начни тренироваться отдельно. Отстранись от всего. Начни бегать. Как ты можешь выходить на 15 минут, а у него сил нет? Как можно забить, когда Глушенков обыгрывает в центре, отдает во фланг, а Соболев стоит и не бежит?
– Возьми его в баню, поработай с ним.
– Да не надо мне таких в бане, которые два шага лишних не могут сделать, – сказал экс-полузащитник сборной России на шоу «Родной футбол».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий