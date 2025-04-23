«Матч ТВ» вместо игры «Интер» – «Милан» в Кубке Италии показывает овертайм 7-го матча «Локо» и «Авангарда» в Кубке Гагарина

Из-за 7-го матча плей-офф КХЛ «Матч ТВ» не показывает игру «Интер» – «Милан».

В 21:50 на канале должна была начаться трансляция ответной игры между «Миланом » и «Интером » в полуфинале Кубка Италии.

Однако из-за того, что матч Кубка Гагарина «Локомотив» – «Авангард» дошел до овертайма, его показ продолжился.

Игра «Интер» – «Милан» доступна на канале «Матч! Футбол 1».

Спортс” проводит текстовые трансляции и игры Кубка Гагарина, и матча Кубка Италии.

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