«Матч ТВ» вместо игры «Интер» – «Милан» в Кубке Италии показывает овертайм 7-го матча «Локо» и «Авангарда» в Кубке Гагарина
Из-за 7-го матча плей-офф КХЛ «Матч ТВ» не показывает игру «Интер» – «Милан».
В 21:50 на канале должна была начаться трансляция ответной игры между «Миланом» и «Интером» в полуфинале Кубка Италии.
Однако из-за того, что матч Кубка Гагарина «Локомотив» – «Авангард» дошел до овертайма, его показ продолжился.
Игра «Интер» – «Милан» доступна на канале «Матч! Футбол 1».
Спортс” проводит текстовые трансляции и игры Кубка Гагарина, и матча Кубка Италии.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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