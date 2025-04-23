Александр Головин: «Хочу жить в России после карьеры, не в Монако»
Александр Головин хочет жить в России по завершении карьеры.
«Я хочу поиграть в России еще, закончить там карьеру.
Я не знаю, когда я этого захочу, через год, по окончании контракта с «Монако» или позже, но я не хочу после карьеры жить здесь. Хочу жить в России», – сказал полузащитник «Монако», ранее игравший за ЦСКА.
Головин о тратах в Монако: «Поели в ресторане на 500 евро – без изысков, просто вкусно пообедать. Для Москвы это многовато, наверное»
Александр Головин: «По всей Сибири в плане футбола беспредел – на него всем все равно. Грустно это видеть»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости