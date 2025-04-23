Александр Головин: «Хочу жить в России после карьеры, не в Монако»

Александр Головин хочет жить в России по завершении карьеры.

«Я хочу поиграть в России еще, закончить там карьеру.

Я не знаю, когда я этого захочу, через год, по окончании контракта с «Монако» или позже, но я не хочу после карьеры жить здесь. Хочу жить в России», – сказал полузащитник «Монако», ранее игравший за ЦСКА .

Головин о тратах в Монако: «Поели в ресторане на 500 евро – без изысков, просто вкусно пообедать. Для Москвы это многовато, наверное»

Александр Головин: «По всей Сибири в плане футбола беспредел – на него всем все равно. Грустно это видеть»