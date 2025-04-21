Медведев назвал Бивола официальным боксером «Зенита»: «Пусть все соперники знают – теперь у нас есть тот, кто сможет нас защитить!»
Александр Медведев назвал Дмитрия Бивола официальным боксером «Зенита».
Суперчемпион мира по боксу провел автограф-сессию на «Газпром Арене» перед матчем 25-го тура Мир РПЛ с «Химками»(1:0).
Ранее Бивол также посетил матч «Зенита» с «Ростовом» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России и сделал символический удар по мячу перед стартовым свистком.
«У футбольного клуба «Зенит» появился официальный боксер – это суперчемпион мира Дмитрий Бивол.
В ходе своей карьеры Дмитрий выиграл 12 боев нокаутом. Пусть все наши соперники знают – теперь у нас есть тот, кто сможет нас защитить!» – сказал председатель правления «Зенита».
Фото: телеграм-канал «Зенита»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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