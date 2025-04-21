Медведев назвал Бивола официальным боксером «Зенита»: «Пусть все соперники знают – теперь у нас есть тот, кто сможет нас защитить!»

Александр Медведев назвал Дмитрия Бивола официальным боксером «Зенита».

Суперчемпион мира по боксу провел автограф-сессию на «Газпром Арене » перед матчем 25-го тура Мир РПЛ с «Химками»(1:0).

Ранее Бивол также посетил матч «Зенита» с «Ростовом» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России и сделал символический удар по мячу перед стартовым свистком.

«У футбольного клуба «Зенит» появился официальный боксер – это суперчемпион мира Дмитрий Бивол.

В ходе своей карьеры Дмитрий выиграл 12 боев нокаутом. Пусть все наши соперники знают – теперь у нас есть тот, кто сможет нас защитить!» – сказал председатель правления «Зенита ».

Фото: телеграм-канал «Зенита»