Педри 17 раз возвращал мяч под контроль «Барсы» в игре с «Сельтой» – рекорд сезона в Ла Лиге
Педри – рекордсмен сезона в Ла Лиге по возвращению мяча под контроль в одной игре.
В матче 32-го тура с «Сельтой» (4:3) хавбек «Барселоны» сделал это 17 раз.
Также он единственный в нынешнем чемпионате Испании игрок, возвращавший мяч под контроль не менее 15 раз в двух матчах.
Кроме того, Педри лидирует в текущем сезоне Ла Лиги по общему показателю – 209 раз.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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