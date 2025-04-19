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Дзюба после 2:3 со «Спартаком»: «Извините, господа. Боюсь лишнего сказать»

Артем Дзюба отказался от комментариев после матча «Акрона» со «Спартаком».

Встреча 25-го тура Мир Премьер-лиги завершилась домашним поражением тольяттинцев со счетом 2:3.

По ходу матча «Акрон» вел 2:0 и пропустил решающий мяч с пенальти на 94-й минуте. 36-летний форвард хозяев отметился голом и результативной передачей.

«Извините, господа. Боюсь лишнего сказать», – заявил Артем Дзюба после игры.

Дзюба, забив «Спартаку», показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее: «Был лось 266, стал лев 267». Артем и Transfermarkt считают, что он опередил Лоськова по «гол+пас» в ЧР

У Дзюбы 10 голов за 22 матча против «Спартака» – воспитанник красно-белых забил с пенальти и отдал пас в составе «Акрона»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
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