Садыгов о «Химках»: «Неэтично устраивать бойкот из-за задержки оплаты. Последние матчи – бездарные. Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании и стали раскачивать лодку»

Туфан Садыгов высказался о ситуации с зарплатами с «Химках».

Ранее сообщалось, что игроки подмосковного клуба рассматривали вариант бойкота матча 25-го тура Мир РПЛ против «Зенита» из-за отставки главного тренера Франка Артиги и долгов.

– До конца апреля все долги перед игроками будут закрыты?

– Первый транш должен был быть с 15 по 30 апреля. Остальные деньги – до конца сезона, в течение мая с учетом праздников. Ничего нового не случилось. В финансовой модели присутствуют в том числе и средства, которые выплачивает лига. Есть спонсорские и трансферные средства. Где-то средства приходят раньше, где-то позже.

Из-за того, что на некоторое время задержали оплату, неправильно устраивать бойкот и выносить это в СМИ. Как минимум это неэтично. Вы же видели две последние игры «Химок»? Они были бездарными (1:4 от махачкалинского «Динамо» и 1:3 от «Крыльев Советов» – Спортс“).

Поэтому футболисты, наверное, решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании и после расторжения контракта с Артигой стали раскачивать лодку, в которой сидят. Они раздули ситуацию, сделав из нее проблему. Некоторые игроки прекрасно понимают, что после сезона они уйдут. Им терять нечего, поэтому начали качать лодку. Но мы будем относиться к ним с пониманием, – сказал инвестор «Химок».