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  • Миралем Пьянич: «Роналду трудоголик, Месси в телефоне сидит в углу, а потом забивает в каждом матче. Сказал бы сыну следовать за Кришем, он все делает идеально»
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Миралем Пьянич: «Роналду трудоголик, Месси в телефоне сидит в углу, а потом забивает в каждом матче. Сказал бы сыну следовать за Кришем, он все делает идеально»

Миралем Пьянич указал на различия между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Ты играл с Месси. Это человек? Кто это вообще, что это?

– Если честно, я считаю, что если сегодня игра, и он хочет забить 2-3 [гола], то он проснется и скажет: «Я забью 2-3». У него есть эта способность сделать то, что он хочет и когда он хочет. И вот он был таким, может, не человеком.

Криш, конечно, другой, совершенно другой. Он трудоголик, он очень напряженно работает. Если я захочу сказать сыну «слушай, следуй за кем-нибудь», я говорю: «Повторяй за Криштиану». Потому что он делает все идеально – как он заботится о себе, как он работает и спит, как относится к своей профессии.

Вы постоянно видите его в тренажерном зал. Лео тоже работает в зале, но он в телефоне сидит, в своем углу, делает что хочет, потом устраивает дриблинг, забивает. Потом наступает матч, и он забивает в каждом.

Я никогда не видел, чтобы кто-то забил так много со штрафных. Я тоже люблю штрафные, но я не вижу, чтобы после тренировки с «Барселоной» Лео остался и тренировал штрафные. Говорю ему: «Как же ты забиваешь постоянно, если ты их не тренируешь?» А он все делает абсолютно естественно, непринужденно.

Лео и Криштиану, конечно, с отрывом номер один в мировом футболе, – сказал полузащитник ЦСКА в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу». 

Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год, а за «Барселону» – с 2020 по 2022-й.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
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