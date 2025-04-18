Месси хотел перейти в «Барсу» после ЧМ-2022: «Целью было возвращение домой, но это оказалось невозможно. Решение уехать в МЛС – семейное»
Лионель Месси хотел перейти в «Барселону» после ЧМ-2022.
Каталонский клуб не смог подписать контракт с аргентинцем из-за финансовых проблем.
«После чемпионата мира я не видел себя ни в одной другой европейской команде, кроме «Барсы». Моей целью было вернуться домой, где все начиналось. Но, к сожалению, это оказалось невозможно.
Решение перейти в МЛС было исключительно семейным. Мы приехали в США, в Майами, чтобы получить этот новый опыт», – сказал чемпион мира и игрок «Интер Майами» Лионель Месси ютуб-каналу Simplemente fútbol.
Лионель Месси: «Гвардиола навредил футболу в какой-то мере. Все хотели копировать «Барсу», но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом. Пеп из иного мира»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости