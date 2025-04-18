Месси хотел перейти в «Барсу» после ЧМ-2022: «Целью было возвращение домой, но это оказалось невозможно. Решение уехать в МЛС – семейное»

Лионель Месси хотел перейти в «Барселону» после ЧМ-2022.

Каталонский клуб не смог подписать контракт с аргентинцем из-за финансовых проблем.

«После чемпионата мира я не видел себя ни в одной другой европейской команде, кроме «Барсы ». Моей целью было вернуться домой, где все начиналось. Но, к сожалению, это оказалось невозможно.

Решение перейти в МЛС было исключительно семейным. Мы приехали в США, в Майами, чтобы получить этот новый опыт», – сказал чемпион мира и игрок «Интер Майами » Лионель Месси ютуб-каналу Simplemente fútbol.

Лионель Месси: «Гвардиола навредил футболу в какой-то мере. Все хотели копировать «Барсу», но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом. Пеп из иного мира»