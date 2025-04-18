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Аморим о камбэке «МЮ»: «Сочувствую тем, кто ушел со стадиона при 4:2 в пользу «Лиона». Они будут опустошены»

Рубен Аморим посочувствовал людям, не увидевшим камбэка «МЮ» в матче с «Лионом».

В домашнем четвертьфинальном матче Лиги Европы англичане уступали 2:4 к 113-й минуте, но сумели отыграться и победить со счетом 5:4.

После того, как «Лион» повел в два гола в дополнительное время, болельщики стали покидать «Олд Траффорд».

«Я сочувствую людям, которые ушли [со стадиона] из-за пробок, когда счет был 4:2 в пользу «Лиона». Они будут опустошены», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Б-е-з-у-м-и-е! «МЮ» позорно вылетал из ЛЕ на 120-й – и выиграл 5:4! Что это было?!

Аморим о 5:4 с «Лионом»: «При счете 2:4 казалось, что все кончено – но только не здесь, я смотрел финал ЛЧ-1999. Такие моменты могут многое изменить в сознании игроков «МЮ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoлига 1 Франция
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