Аморим о камбэке «МЮ»: «Сочувствую тем, кто ушел со стадиона при 4:2 в пользу «Лиона». Они будут опустошены»
Рубен Аморим посочувствовал людям, не увидевшим камбэка «МЮ» в матче с «Лионом».
В домашнем четвертьфинальном матче Лиги Европы англичане уступали 2:4 к 113-й минуте, но сумели отыграться и победить со счетом 5:4.
После того, как «Лион» повел в два гола в дополнительное время, болельщики стали покидать «Олд Траффорд».
«Я сочувствую людям, которые ушли [со стадиона] из-за пробок, когда счет был 4:2 в пользу «Лиона». Они будут опустошены», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
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Аморим о 5:4 с «Лионом»: «При счете 2:4 казалось, что все кончено – но только не здесь, я смотрел финал ЛЧ-1999. Такие моменты могут многое изменить в сознании игроков «МЮ»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
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