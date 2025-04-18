Аморим о 5:4 с «Лионом»: «При счете 2:4 казалось, что все кончено – но только не здесь, я смотрел финал ЛЧ-1999. Такие моменты могут многое изменить в сознании игроков «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» победил «Лион» в 1/4 финала турнира (5:4, первая игра – 2:2), забив на 120-й и 121-й минутах, и пробился в следующий раунд.
«Я смотрел документальный фильм о финале Лиги чемпионов 1999 года («МЮ» обыграл «Баварию» (2:1), забив на 91-й и 93-й – Спортс’‘) в поисках вдохновения.
Это был отличный вечер. Команда устала. При счете 2:4 казалось, что все кончено – но только не здесь. Здесь все возможно.
Мы выпустили Харри Магуайра в атаку, потому что он единственный, кто может забить головой. Майну пока не набрал форму после травмы. Но он действительно хорош на ограниченном пространстве и способен забивать такие голы. Сегодня был хороший день.
Мы хорошо начали, но были недостаточно стабильны, чтобы поддерживать такую игру в течение длительного времени. Когда я чувствую, что команда немного устает, мы часто проигрываем. Мы должны были действовать лучше в эпизодах с двумя пропущенными голами. Многое еще предстоит улучшить, но характер никуда не делся.
Это один из тех моментов, которые могут многое изменить. Иногда мы просто смотрим на тактический и физический аспект. Но такие моменты могут многое изменить в сознании игроков.
Мы должны быть по-настоящему сосредоточены на Лиге Европы и рискнуть, выпуская молодых ребят в чемпионате. Болельщики должны понимать, что мы должны сосредоточиться на Лиге Европы», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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