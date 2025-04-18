Фонсека о 4:5 с «МЮ»: «При 4:2 «Лион» слишком бурно праздновал и рано поверил в победу. Не хватило опыта»

Паулу Фонсека оценил упущенную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:5 доп. вр.).

«Лион» уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 2:2).

«Трудно объяснить, что произошло. Все складывалось в нашу пользу. Мы вели 4:2, имея на одного игрока меньше. Но мы слишком бурно праздновали при счете 4:2, а матч на этом не закончился. Мы слишком рано поверили в победу. Нам следовало думать об игре. Здесь нам не хватило опыта.

После забитого пенальти футболисты «МЮ » стали оказывать на нас большое давление и все время грузили мяч в штрафную. Мы не выдержали этого напряжения», – сказал тренер «Лиона ».