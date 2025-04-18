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Аморим верит в победу «МЮ» в ЛЕ: «Будет сложно. Нам должно повезти с травмами»

Рубен Аморим ответил на вопрос, верит ли он в победу «МЮ» в Лиге Европы.

«Вера есть, это видно по стадиону [«Олд Траффорд»]. Нам должно повезти с травмами. Будет сложно.

В моей карьере [игрока] уже был один финал. Мы [«Бенфика»] играли в полуфинале в Турине и в финале там же. Мы проиграли в финале [«Севилье»], так что нужно исправляться», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В 1/2 финала текущего сезона «МЮ» сыграет с «Атлетиком». Финал турнира пройдет в Бильбао.

Этот камбэк «МЮ» против логики и смысла. С меня хватит!

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoЛига Европы УЕФА
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