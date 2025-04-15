Мбаппе дисквалифицировали на один матч из-за отчета Сото Градо. Арбитр указал, что форвард «Реала» пытался сыграть в мяч, ударив Бланко шипами в голень (As)

Мбаппе дисквалифицировали только на один матч из-за отчета судьи.

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом » (1:0) нападающий «Реала » в центре поля ударил шипами в голень Антонио Бланко в борьбе за мяч и был удален.

Ранее стало известно , что Мбаппе дисквалифицирован на один матч.

As подтверждает эту информацию и отмечает, что это минимально возможное наказание. Согласно регламенту, Мбаппе мог получить дисквалификацию на срок от одного до трех матчей.

Малый срок дисквалификации может объясняться отчетом судьи матча Сесара Сото Градо . Арбитр в отчете указал, что Килиан пытался сыграть в мяч: «Ударил соперника в голень ногой в прыжке во время борьбы за мяч, применив чрезмерную силу».

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