Мбаппе дисквалифицировали на один матч из-за отчета Сото Градо. Арбитр указал, что форвард «Реала» пытался сыграть в мяч, ударив Бланко шипами в голень (As)
Мбаппе дисквалифицировали только на один матч из-за отчета судьи.
На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0) нападающий «Реала» в центре поля ударил шипами в голень Антонио Бланко в борьбе за мяч и был удален.
Ранее стало известно, что Мбаппе дисквалифицирован на один матч.
As подтверждает эту информацию и отмечает, что это минимально возможное наказание. Согласно регламенту, Мбаппе мог получить дисквалификацию на срок от одного до трех матчей.
Малый срок дисквалификации может объясняться отчетом судьи матча Сесара Сото Градо. Арбитр в отчете указал, что Килиан пытался сыграть в мяч: «Ударил соперника в голень ногой в прыжке во время борьбы за мяч, применив чрезмерную силу».
Жестокий фол Мбаппе: врезал по ноге шипами. Риск, что забанят сразу на два класико
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
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