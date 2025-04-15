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Гимн Лиги Европы включили перед матчем «Астон Виллы» с «ПСЖ» вместо гимна Лиги чемпионов. Эмери четырежды выигрывал турнир

Гимн Лиги Европы по ошибке включили перед матчем ЛЧ «Астон Вилла» – «ПСЖ».

Перед игрой 1/4 финала Лиги чемпионов в Бирмингеме на стадионе ошибочно включили гимн Лиги Европы вместо гимна Лиги чемпионов.

Игроки обеих команд заметили это: некоторые были озадачены, другие улыбались.

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери 4 раза выигрывал Лигу Европы – трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

Фото: x.com/ESPNFC

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
logoАстон Вилла
logoлига 1 Франция
logoУнаи Эмери
logoЛига Европы УЕФА
ахахаха
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logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoЛа Лига
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