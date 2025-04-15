Гимн Лиги Европы включили перед матчем «Астон Виллы» с «ПСЖ» вместо гимна Лиги чемпионов. Эмери четырежды выигрывал турнир
Гимн Лиги Европы по ошибке включили перед матчем ЛЧ «Астон Вилла» – «ПСЖ».
Перед игрой 1/4 финала Лиги чемпионов в Бирмингеме на стадионе ошибочно включили гимн Лиги Европы вместо гимна Лиги чемпионов.
Игроки обеих команд заметили это: некоторые были озадачены, другие улыбались.
Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери 4 раза выигрывал Лигу Европы – трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».
Фото: x.com/ESPNFC
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
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