Гимн Лиги Европы включили перед матчем «Астон Виллы» с «ПСЖ» вместо гимна Лиги чемпионов. Эмери четырежды выигрывал турнир

Гимн Лиги Европы по ошибке включили перед матчем ЛЧ «Астон Вилла» – «ПСЖ».

Перед игрой 1/4 финала Лиги чемпионов в Бирмингеме на стадионе ошибочно включили гимн Лиги Европы вместо гимна Лиги чемпионов.

Игроки обеих команд заметили это: некоторые были озадачены, другие улыбались.

Тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери 4 раза выигрывал Лигу Европы – трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

Фото: x.com/ESPNFC

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