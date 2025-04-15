Журавель о перепалке Бубнова с Пальцевым: «Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и устроил трамвайное хамство. Кринж как он есть»
Защитник «Динамо» Махачкала поучаствовал в видеосозвоне с ведущими «Коммент.Шоу» и прокомментировал свои слова о привете Бубнову после победы над «Спартаком».
Экс-защитник сборной СССР на протяжении всего диалога вел себя агрессивно и резко по отношению к Пальцеву и в одном из эпизодов назвал того клоуном.
«Хочется услышать фанатов Бубнова по итогам их разговора с Пальцевым.
Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и вместо того, чтобы признать ошибку и посмеяться вместе с Пальцевым милому треш-току, устраивает трамвайное хамство. Агрессивно, с наездами. И зачем-то умудряется защищать свой неверный прогноз.
Но главное даже не тон разговора, хотя он безобразен, а главное, что футбольный человек обесценивает работу своих коллег. Махачкала выиграла у одного из претендентов на чемпионство в гостях, а Бубнов, не желающий признаться в ошибке, хамски доказывает игроку, что их победа – просто случайность.
Кринж как он есть», – написал комментатор «Матч ТВ».
Журавель о возвращении Бубнова: «С момента «дуойек» народилась новая аналитика, за которой он не поспевает. Это как Раньери в «Роме» или Мойес в «Эвертоне» – поиск решения в прошлом»
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