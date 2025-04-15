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  • Журавель о перепалке Бубнова с Пальцевым: «Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и устроил трамвайное хамство. Кринж как он есть»
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Журавель о перепалке Бубнова с Пальцевым: «Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и устроил трамвайное хамство. Кринж как он есть»

Тимур Журавель отреагировал на перепалку Александра Бубнова с Валентином Пальцевым.

Защитник «Динамо» Махачкала поучаствовал в видеосозвоне с ведущими «Коммент.Шоу» и прокомментировал свои слова о привете Бубнову после победы над «Спартаком».

Экс-защитник сборной СССР на протяжении всего диалога вел себя агрессивно и резко по отношению к Пальцеву и в одном из эпизодов назвал того клоуном.

«Хочется услышать фанатов Бубнова по итогам их разговора с Пальцевым.

Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и вместо того, чтобы признать ошибку и посмеяться вместе с Пальцевым милому треш-току, устраивает трамвайное хамство. Агрессивно, с наездами. И зачем-то умудряется защищать свой неверный прогноз.

Но главное даже не тон разговора, хотя он безобразен, а главное, что футбольный человек обесценивает работу своих коллег. Махачкала выиграла у одного из претендентов на чемпионство в гостях, а Бубнов, не желающий признаться в ошибке, хамски доказывает игроку, что их победа – просто случайность.

Кринж как он есть», – написал комментатор «Матч ТВ».

Журавель о возвращении Бубнова: «С момента «дуойек» народилась новая аналитика, за которой он не поспевает. Это как Раньери в «Роме» или Мойес в «Эвертоне» – поиск решения в прошлом»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
logoВалентин Пальцев
logoТимур Журавель
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoАлександр Бубнов
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