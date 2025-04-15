Хоселу верит в камбэк «Реала» с «Арсеналом»: «Если в мире и есть клуб, способный на подобное, то это «Мадрид». Нужно забить как можно быстрее, а «Бернабеу» сделает остальное»

Хоселу верит в камбэк «Реала» в противостоянии с «Арсеналом».

Мадридский клуб проиграл первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3. Ответная игра состоится завтра, 16 апреля.

– Вы из тех, кто считает, что камбэк «Реала» возможен, или из тех, кто считает, что чудеса уже закончились?

– Да, я всегда верю в камбэк. Послушайте, ясно одно: если в мире и есть клуб, способный на что-то подобное, то это «Реал Мадрид ». Конечно, возможность есть. Когда бы вы ни говорили о «Реале», у него всегда есть возможности.

Как сказал на днях Кроос, ничья [в первом матче] была бы странным результатом для «Мадрида», потому что в таком случае им не пришлось бы делать камбэк. Это будет сложная задача, но есть одна команда, которая может с ней справиться, и это «Реал Мадрид».

– Вы понимаете, как сильно ваше присутствие на «Бернабеу» в среду помогло бы «сливочным», даже если бы вы просто вышли на поле со скамейки запасных, как в матче с «Баварией»?

– Не говорите мне этого (смеется). Правда в том, что это особенные моменты, которые никогда не забудутся. Я желаю команде удачи. Я переживал моменты, подобные тому, что они переживут в эту среду, и хотел бы быть там, но я буду болеть за них на расстоянии так же сильно, как и все остальные.

– В чем ключ к камбэку в противостоянии против «Арсенала»?

– Слушайте, я думаю, первое, что должен сделать «Реал», – это забить гол как можно быстрее, а «Бернабеу» сделает все остальное. Даже в дополнительное время «Реал» всегда начинает как фаворит, – сказал бывший нападающий мадридского клуба, выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».