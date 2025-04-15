Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1. «Локомотив» примет «Ахмат», «Спартак» против «Урала»

В Фонбет Кубке России пройдут матчи 1/2 финала Пути регионов.

«Локомотив» принимает «Ахмат», «Спартак » сыграет против «Урала ».

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов две команды, которые одержат победы в матчах первого этапа, сыграют на своих полях с клубами, которые уступят в 1/2 финала Пути РПЛ.

Победитель пары «Спартак» (Москва) / «Урал» (Екатеринбург) – Проигравший пары «Динамо» (Москва) / ЦСКА (Москва).

Победитель пары «Локомотив » (Москва) / «Ахмат » (Грозный) – Проигравший пары «Зенит» (Санкт-Петербург) / «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/2 финала – Этап 1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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