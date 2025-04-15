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Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1. «Локомотив» примет «Ахмат», «Спартак» против «Урала»

В Фонбет Кубке России пройдут матчи 1/2 финала Пути регионов.

«Локомотив» принимает «Ахмат», «Спартак» сыграет против «Урала».

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов две команды, которые одержат победы в матчах первого этапа, сыграют на своих полях с клубами, которые уступят в 1/2 финала Пути РПЛ.

Победитель пары «Спартак» (Москва) / «Урал» (Екатеринбург) – Проигравший пары «Динамо» (Москва) / ЦСКА (Москва).

Победитель пары «Локомотив» (Москва) / «Ахмат» (Грозный) – Проигравший пары «Зенит» (Санкт-Петербург) / «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/2 финала – Этап 1

FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 1 раунд
15 апреля 15:00, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
-xG-
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 1 раунд
15 апреля 17:30, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
-xG-
Урал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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результаты
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