Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1. «Локомотив» примет «Ахмат», «Спартак» против «Урала»
В Фонбет Кубке России пройдут матчи 1/2 финала Пути регионов.
«Локомотив» принимает «Ахмат», «Спартак» сыграет против «Урала».
Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов две команды, которые одержат победы в матчах первого этапа, сыграют на своих полях с клубами, которые уступят в 1/2 финала Пути РПЛ.
Победитель пары «Спартак» (Москва) / «Урал» (Екатеринбург) – Проигравший пары «Динамо» (Москва) / ЦСКА (Москва).
Победитель пары «Локомотив» (Москва) / «Ахмат» (Грозный) – Проигравший пары «Зенит» (Санкт-Петербург) / «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Фонбет Кубок России
Путь регионов
1/2 финала – Этап 1
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 1 раунд
15 апреля 15:00, РЖД Арена
FONBET Кубок России. Путь регионов - 1/2 финала - 1 раунд
15 апреля 17:30, Лукойл Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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