Черчесов о «Краснодаре»: «Хоть один их игрок выигрывал чемпионство? Это играет очень важнейшую роль»

Станислав Черчесов указал на нехватку чемпионского опыта у игроков «Краснодара».

«Краснодар » – не самая оборонительная команда, она нацелена на атакующие действия. Мы это приветствуем и любим.

Однако при быстрых атаках, когда игроки оказываются не на своих позициях, защитникам уже сложно принимать решения.

Я не знаю, в «Краснодаре» есть хоть один игрок или легионер, который выигрывал чемпионство? Это играет очень важнейшую роль, потому что турнир длинный», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Именно счет 4:1 может решить сезон в пользу «Зенита». Почему?