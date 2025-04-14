Черчесов о «Краснодаре»: «Хоть один их игрок выигрывал чемпионство? Это играет очень важнейшую роль»
Станислав Черчесов указал на нехватку чемпионского опыта у игроков «Краснодара».
«Краснодар» – не самая оборонительная команда, она нацелена на атакующие действия. Мы это приветствуем и любим.
Однако при быстрых атаках, когда игроки оказываются не на своих позициях, защитникам уже сложно принимать решения.
Я не знаю, в «Краснодаре» есть хоть один игрок или легионер, который выигрывал чемпионство? Это играет очень важнейшую роль, потому что турнир длинный», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Именно счет 4:1 может решить сезон в пользу «Зенита». Почему?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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