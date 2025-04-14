Россия может сыграть с Парагваем в 2025-м. Матч сборных планируется на октябрь в Москве (Sport24)
Сборная России может сыграть с Парагваем в октябре 2025 года.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сборные ведут активные переговоры о проведении товарищеского матча в октябре. Игра может пройти в Москве.
Сейчас обсуждаются удобные даты – 8 или 10 октября. Итоговое решение может быть принято ближе к лету.
Ближайшие товарищеские матчи сборная России проведет против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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