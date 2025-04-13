Анчелотти о том, что матч с «Алавесом» не перенесли на субботу: «Это необъяснимо, но у «Реала» будет более 72 часов отдыха. Мы не вправе жаловаться»
Карло Анчелотти не жалуется на календарь перед ответным матчем с «Арсеналом».
Сегодня «Реал» сыграет с «Алавесом» в Ла Лиге, а в среду – с «канонирами» в Лиге чемпионов.
- Среди восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов «Реал» – единственный, кто играет в воскресенье. У вас есть понимание, почему этот матч [с «Алавесом»] не перенесли на субботу?
– Нет, мы не понимаем этого, но что есть, то есть. Нынешний сезон весь такой, и это необъяснимо.
Но правда в том, что у нас будет более 72 часов отдыха. Так что мы не вправе жаловаться, – сказал тренер «Реала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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