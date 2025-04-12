Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого ведет у «Чжэцзяна», Спортс’’ показывает в прямом эфире, Терентьев и Лукомский комментируют

«Шанхай Шэньхуа» обыгрывает «Чжэцзян Профешнл» в 6-м туре Суперлиги Китая.

Смотрите игру в прямом эфире на Спортсе’’ – комментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 21-й минуте команда Леонида Слуцкого вышла вперед после гола Жоау Тейшейры.

После пяти туров «Шанхай» Слуцкого делил лидерство в Суперлиге Китая с «Шанхай Портом», «Чжэцзян» на 8-м месте.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Суперлига. 6 тур 12 апреля 12:00, Shanghai Stadium Шанхай Шэньхуа Перерыв 1 - 0 - xG - Чжэцзян Профешнл Перерыв Жоау Карлуш

21’ Шанхай Шэньхуа Бао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Ай Ди, Сюй Хаоян, Манафа, Йеннарис, Жоау Карлуш, У Си, Гао Тяньи, Андре Луис, Сауло Минейро, Сюэ Цинхао, Чжоу Чжэнкай, Ван Шилун, Цзинь Шунькай, Ян Цзэсян, Се Пэнфэй, Юй Ханьчао, Чхан Шиничхи, Ван Хайцзянь, Лю Юйцзе, Ян Хаоюй, Лю Чэнюй Запасные: Цзинь Шунькай, Се Пэнфэй, Юй Ханьчао, Чхан Шиничхи, Ван Хайцзянь, Чжоу Чжэнкай, Ван Шилун, Ян Хаоюй, Сюэ Цинхао, Ян Цзэсян, Лю Чэнюй, Лю Юйцзе 1 тайм Чжэцзян Профешнл: Хо Шэньпин, Лэун Нок-Хан, Лю Хаофань, Поссиньоло, Ли Тисян, Чэн Цзинь, Shengxin Bao, Сунь Говэнь, Тун Лэй, Ван Юйдун, Бупендза, Дун Чуньюй, Ван Чан, Сунь Чжэнъао, Yue, Яо Цзюньшэн, Ндумбу, У Вэй, Ablikim Abdusalam, Тао Цянлун, Куасси, Овусу-Секьере Запасные: Цзинь Шунькай, Се Пэнфэй, Юй Ханьчао, Чхан Шиничхи, Ван Хайцзянь, Чжоу Чжэнкай, Ван Шилун, Ян Хаоюй, Сюэ Цинхао, Ян Цзэсян, Лю Чэнюй, Лю Юйцзе

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