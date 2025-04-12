Перерыв
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого ведет у «Чжэцзяна», Спортс’’ показывает в прямом эфире, Терентьев и Лукомский комментируют
«Шанхай Шэньхуа» обыгрывает «Чжэцзян Профешнл» в 6-м туре Суперлиги Китая.
Смотрите игру в прямом эфире на Спортсе’’ – комментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
На 21-й минуте команда Леонида Слуцкого вышла вперед после гола Жоау Тейшейры.
После пяти туров «Шанхай» Слуцкого делил лидерство в Суперлиге Китая с «Шанхай Портом», «Чжэцзян» на 8-м месте.
Суперлига. 6 тур
12 апреля 12:00, Shanghai Stadium
Перерыв
1 - 0
-xG-
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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