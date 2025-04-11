Мостовой о лучших российских футболистах XXI века: «Мостовой, Аршавин, Канчельскис были одними из лучших»
Александр Мостовой ответил на вопрос о лучших российских футболистах XXI века.
«Ясно, что одними из лучших были Мостовой, Аршавин, Канчельскис. Есть еще ребята, претендующие на это звание.
Но почему у нас Канчельскиса так мало упоминают? Он так играл, что многим не снилось. Я с Федором Черенковым играл. Вы понимаете, что это такое?
А в воротах у моей команды стоял Ринат Дасаев – лучший вратарь мира всех времен. А половина футболистов даже не ценят это.
Как это возможно? Поэтому приходится напоминать», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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