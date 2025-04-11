«Подводные течения включатся в игру. «Зенит» с опытом, характером, еще и в 100-летие все равно станет первым». Семенов об РПЛ

Андрей Семенов считает, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.

На данный момент команда тренера Сергея Семака отстает на пять очков от лидирующего «Краснодара», с которым сыграет в 24-м туре.

– Какая команда в РПЛ удивляет больше?

– «Спартак» хорошо выглядит, дает какие-то эмоции, а остальное все как-то пресно.

– Как вам их матч с «Зенитом»?

– Чему тут удивляться? Да, первая победа с 2017 года, но все серии когда-то заканчиваются. Игра была хорошей, динамичной.

Когда я был молодым, Игнашевич всегда говорил: «Чтобы играть в Лиге чемпионов, тебе нужно больше больших матчей». Не играя такие игры, как дерби, ты не сможешь быть на высоком уровне в еврокубках.

Вот на дерби ЦСКА – «Спартак », в каком бы составе ни играли, все выходят на пределе своих возможностей.

– «Краснодар» способен стать чемпионом?

– Смотрел первый тайм «Краснодара » с «Факелом».

Удивился, что Воронеж возил их! Подумал: «Так играет наш чемпион?» Не поверил, когда увидел счет 5:0, но второй тайм не смотрел – отвозил дочь на баскетбол.

– Кому из топ-3 отдадите предпочтение в борьбе за чемпионство?

– Думаю, «Зенит» со своим опытом, характером, да еще и в 100-летие все равно станет первым. Включатся подводные течения в игру.

Ну и, на мой взгляд, у них самый сильный состав из этой тройки. Не думаю, что «Краснодар» станет чемпионом, – сказал бывший защитник сборной России Андрей Семенов.