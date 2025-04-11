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  • Аморим про игру Онана с «Лионом»: «Ошибка одного игрока – ошибка всей команды. «МЮ» должен был закончить матч с преимуществом в один гол, мы разочарованы»
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Аморим про игру Онана с «Лионом»: «Ошибка одного игрока – ошибка всей команды. «МЮ» должен был закончить матч с преимуществом в один гол, мы разочарованы»

Рубен Аморим недоволен упущенной победой в игре с «Лионом» (2:2).

«Мы разочарованы. Должны были закончить матч с преимуществом в один гол. Но следующая игра – на «Олд Траффорд», постараемся победить.

Онана важно сосредоточиться на следующем матче в АПЛ, а потом уже думать об ответной игре. В матче с «Лионом» ошибка одного игрока – это ошибка всей команды.

Мы хорошо играли. В первом тайме были некоторые сложности, особенно с начальной фазой прессинга. Во второй половине мы подстроились и контролировали игру. Мы часто бывали рядом с чужой штрафной. Мы сыграли хорошо, но можно и лучше.

Мы становимся сильнее от матча к матчу, но нужно улучшить реализацию», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoЛион
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logoпремьер-лига Англия
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