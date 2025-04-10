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«Барселона» и Флик хотят продлить контракт на год. Переговоры начались

«Барселона» и Ханс-Дитер Флик обсуждают продление контракта.

Diario Sport сообщает, что президент Жоан Лапорта, спортдиректор Деку и еще несколько представителей руководства встретились с Пини Захави, агентом тренера. Стороны начали переговоры о заключении нового договора.

«Блауграна» в восторге от работы немецкого специалиста и хочет придать ему еще больше уверенности новым соглашением в ближайшие недели. И клуб, и Флик готовы продлить контракт, но на относительно короткий срок – до 2027-го (то есть на один сезон) и, возможно, с опцией пролонгации еще на год.

При этом договор не получится зарегистрировать до тех пор, пока «Барселона» не уладит ситуацию с лимитом расходов. Приоритет же отдается усилению состава.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoХанс-Дитер Флик
logoЖоан Лапорта
logoДеку
logoБарселона
logoЛа Лига
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