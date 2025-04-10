Флик выиграл 25 из 29 матчей в ЛЧ во главе «Барселоны» и «Баварии». Общий счет – 93:28

Ханс-Дитер Флик выиграл 25-й матч в Лиге чемпионов.

Сегодня «Барселона » под его руководством разгромила «Боруссию» (4:0) в 1/4 финала.

За время работы в каталонском клубе и в «Баварии» (2019-2021) Флик провел в ЛЧ 29 игр. Выиграть удалось 25, также были ничья с «Атлетико» в 2020 году, поражение от «ПСЖ» в 2021-м, поражение от «Монако» в 2024-м, ничья с «Аталантой» в 2025-м.

Команды Флика забили 93 гола и пропустили 28.

Следующий матч в ЛЧ, вновь против «Боруссии », пройдет 15 апреля.