73

Флик выиграл 25 из 29 матчей в ЛЧ во главе «Барселоны» и «Баварии». Общий счет – 93:28

Ханс-Дитер Флик выиграл 25-й матч в Лиге чемпионов.

Сегодня «Барселона» под его руководством разгромила «Боруссию» (4:0) в 1/4 финала.

За время работы в каталонском клубе и в «Баварии» (2019-2021) Флик провел в ЛЧ 29 игр. Выиграть удалось 25, также были ничья с «Атлетико» в 2020 году, поражение от «ПСЖ» в 2021-м, поражение от «Монако» в 2024-м, ничья с «Аталантой» в 2025-м.

Команды Флика забили 93 гола и пропустили 28.

Следующий матч в ЛЧ, вновь против «Боруссии», пройдет 15 апреля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Алексиса Мартина-Тамайо
logoБарселона
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» одержала 21 разгромную победу в сезоне, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 145 голов за 48 матчей
59сегодня, 20:58
У «Барселоны» 9 побед и ничья в ЛЧ после поражения от «Монако» в 1-м туре
47сегодня, 20:56
«Барселона» не проигрывает в 2025 году: 19 побед, 4 ничьих
47сегодня, 20:55
Главные новости
Хвича, Райс, Левандовски и Бастони номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
27сегодня, 22:24
Маттеус о Неймаре в «Баварии»: «Нам не нужен шоумен. Он один из лучших игроков в мире, но думает о себе больше, чем о команде. Мы семья и заботимся друг о друге»
13сегодня, 22:15
Фанаты «ПСЖ» скандировали «Мартинес – шлюхин сын!» перед матчем с «Виллой»
26сегодня, 22:05
Энрике про 3:1 с «Виллой»: «Гол на последней минуте придаст «ПСЖ» уверенности. Мы довольны результатом. В ответной игре будет сложно, но постараемся сыграть так же – такова наша ДНК»
14сегодня, 21:45
Аморим о перепалке Онана и Матича: «Игроки или тренеры иногда не слушают цитаты целиком, это просто недопонимание. Первое предложение: «Лион» – очень, очень хорошая команда»
5сегодня, 21:38
Левандовски забил 34 гола в плей-офф ЛЧ и догнал Бензема. Впереди Роналду (67) и Месси (49)
20сегодня, 21:36
Рафинья установил рекорд среди бразильцев по очкам за сезон ЛЧ – 19. Вингер «Барсы» обошел Фирмино, у которого было 17 в сезоне-2017/18
20сегодня, 21:31
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
сегодня, 21:30Спецпроект
Флик о 4:0 с «Боруссией»: «Победа в таком стиле важна, в Дортмунде «Барселоне» надо сыграть так же. Ламин в порядке, просто слишком много играл»
15сегодня, 21:26
«Астон Вилла» проиграла «ПСЖ», несмотря на 9 сэйвов Мартинеса. Вратарь надел кепку с эмблемой сборной Франции, перекрытой значками трофеев Аргентины, перед матчем ЛЧ
31сегодня, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Роберт Левандовски: «99 голов за «Барселону» – я доволен своей статистикой. Поедем в Дортмунд за победой»
11сегодня, 22:15
Рафинья о голе «Боруссии»: «Переживал, не было ли офсайда. Я извинился перед Кубарси, так как коснулся мяча – он ответил, что все в порядке»
15сегодня, 21:56
«Барселона» забила 36 голов в этой ЛЧ. Больше было лишь при ван Гале в сезоне-1999/2000 – 45
12сегодня, 21:53
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси примет «Лос-Анджелес» в ответном матче
4сегодня, 21:50
У «ПСЖ» 30 ударов и 68% владения в игре с «Астон Виллой». Команда Энрике победила 3:1
13сегодня, 21:29
«ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» – 3:1. У Хвичи гол, у Дембеле ассист
37сегодня, 20:53
Булыкин о Семаке: «В «Зените» не будут долго думать об отставке, если не выиграют чемпионство. Столько денег потрачено! Это будет маленькая катастрофа»
15сегодня, 20:39
У Хвичи 4+5 за «ПСЖ» в 17 матчах. Вингер забил «Астон Вилле» в ЛЧ
10сегодня, 20:20
18-летний Кубарси стал самым молодым защитником с ассистом в ЛЧ. Пау побил рекорд Компани
5сегодня, 20:09
Игонин про увольнение Семака: «Зениту» нужна была встряска, но момент упущен. По мастерству игроков вопросов нет, но не хватает самоотдачи»
21сегодня, 19:32