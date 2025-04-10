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«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 27,8%, «Барса» – 25,9%, «ПСЖ» – 21,9%, «Реал» – 0,9% (Opta)

После первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» стал фаворитом турнира.

Суперкомпьютер Opta Sports высчитал, что «канониры», разгромившие «Реал» (3:0), выиграют трофей с вероятностью 27,8%.

Шансы у оставшихся участников такие:

1. «Арсенал» – 27,8%.

2. «Барселона» – 25,9%.

3. «ПСЖ» – 21,9%.

4. «Интер» – 19,8%.

5. «Бавария» – 3%.

6. «Реал» – 0,9%.

7. «Астон Вилла» – 0,8%.

8. «Боруссия» – 0%.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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