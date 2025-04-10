Рафинья о словах перед матчем Бразилии и Аргентины: «Возможно, я не совсем удачно выразился. Но речь о защите футболки сборной, своей страны. Мой настрой ясен»

Рафинья объяснил свои заявления перед матчем Бразилии и Аргентины.

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья до матча отборочного турнира к ЧМ-2026 говорил , что Бразилия победит Аргентину : «На поле и за его пределами, если потребуется. На хрен их». Бразильцы крупно проиграли на выезде – 1:4.

«Возможно, я не совсем удачно выразился. Но мой настрой, когда я надеваю футболку сборной, ясен. Речь о защите футболки сборной, защите своей страны.

Для меня важно защищать свое, в сборной или в «Барселоне». Если мне придется сражаться, я это сделаю», – заявил Рафинья в эфире TNT Sports.

Аргентина унижала Рафинью за «На хрен их!»: на поле и после 4:1. Сам виноват, что так подставился