Рафинья о словах перед матчем Бразилии и Аргентины: «Возможно, я не совсем удачно выразился. Но речь о защите футболки сборной, своей страны. Мой настрой ясен»
Рафинья объяснил свои заявления перед матчем Бразилии и Аргентины.
Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья до матча отборочного турнира к ЧМ-2026 говорил, что Бразилия победит Аргентину: «На поле и за его пределами, если потребуется. На хрен их». Бразильцы крупно проиграли на выезде – 1:4.
«Возможно, я не совсем удачно выразился. Но мой настрой, когда я надеваю футболку сборной, ясен. Речь о защите футболки сборной, защите своей страны.
Для меня важно защищать свое, в сборной или в «Барселоне». Если мне придется сражаться, я это сделаю», – заявил Рафинья в эфире TNT Sports.
Аргентина унижала Рафинью за «На хрен их!»: на поле и после 4:1. Сам виноват, что так подставился
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
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