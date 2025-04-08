Экс-судья Итурральде о руке Асенсио после удара Райса: «Это не пенальти. Рука в естественном положении, Рауль не мог ее убрать»
Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил попадание мяча в руку Раулю Асенсио.
«Реал» и «Арсенал» играют в Лондоне первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).
На 13-й минуте полузащитник хозяев Деклан Райс нанес удар по воротам из угла штрафной площади «Реала», и мяч с близкого расстояния попал в руку защитнику Раулю Асенсио. Судьи на ВАР проверили эпизод на предмет возможного 11-метрового. По итогам проверки было принято решение не назначать пенальти, главный арбитр Ирфан Пельто не пошел к монитору.
«По-моему, это не пенальти, потому что его рука опущена, но это очень близко.
Рука была в естественном положении, она не увеличивает [площадь поверхности тела], а удар наносился с полуметра, когда Асенсио не мог убрать руку», – сказал бывший арбитр.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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