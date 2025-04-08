Экс-судья Итурральде о руке Асенсио после удара Райса: «Это не пенальти. Рука в естественном положении, Рауль не мог ее убрать»

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил попадание мяча в руку Раулю Асенсио.

«Реал » и «Арсенал » играют в Лондоне первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

На 13-й минуте полузащитник хозяев Деклан Райс нанес удар по воротам из угла штрафной площади «Реала», и мяч с близкого расстояния попал в руку защитнику Раулю Асенсио. Судьи на ВАР проверили эпизод на предмет возможного 11-метрового. По итогам проверки было принято решение не назначать пенальти, главный арбитр Ирфан Пельто не пошел к монитору.

«По-моему, это не пенальти, потому что его рука опущена, но это очень близко.

Рука была в естественном положении, она не увеличивает [площадь поверхности тела], а удар наносился с полуметра, когда Асенсио не мог убрать руку», – сказал бывший арбитр.