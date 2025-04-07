Жулио Баптиста о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Я не согласен. Родри должен был выигрывать в прошлом году, в этом он был не так ярок. Игра Винисиуса впечатляла больше»

Жулио Баптиста считает, что Винисиус Жуниор должен был выиграть «Золотой мяч».

Лучшим игроком прошлого года по версии France Football был признан полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании.

– Как вы считаете, было ли справедливо, что Вини не выиграл «Золотой мяч»?

– Было много разговоров. Я не согласен. Я уже говорил в интервью, что Родри должен был выиграть его в прошлом году, когда «Манчестер Сити » сделал требл, а он [Родри] забил гол в финале [Лиги чемпионов]. Но он финишировал пятым. В этом году Родри был не так ярок, как в прошлом. Ни в индивидуальном плане, ни в плане достижений.

Я думаю, игра Винисиуса была гораздо более впечатляющей во всех турнирах. В конце концов, он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу , он заслужил. Но, в конце концов, у каждого есть свои предпочтения, и нужно учитывать несколько факторов, поэтому не всегда понятно, почему принимаются такие решения.

В любом случае, я думаю, Винисиус продолжает доказывать, что он очень важный игрок для «Мадрида ». Я думаю, что эта связь между бразильскими игроками и «Мадридом», которая была частью истории клуба, также помогает привлекать важных игроков.

Если Винисиус продолжит расти, то эта история бразильцев, как это было с Родриго, Милитао и другими, поможет обеспечить приход талантливых бразильских игроков в будущем, – сказал бывший игрок «Реала» и «Севильи».